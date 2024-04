Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, impreuna cu o echipa de control a Ministerului Sanatatii a efectuat verificari la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti in perioada 12 16 aprilie 2024. Potrivit miisterului, in urma verificarilor, echipa de control a constatat urmatoarele: Sesizarile…

- Ministerul Sanatatii trimite Corpul de Control la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti de unde au aparut informatii ca ar fi decedat 20 de pacienti printr o administrare incorecta a unui medicament. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, in urma sesizarilor primite de la directorul…

- Regizorul roman Radu Potcoava, care tocmai a lansat cel mai recent film al sau - „Baieții buni ajung in Rai“ – este de parere ca declinul cinematografiei și al cinematografului este doar un moment in evoluția industriei și ca lucrurile se vor regla in timp

- PSD anunța ca sunt 100 de milioane de euro pentru digitalizarea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate -CNAS și actualizarea Platformei Informatice pentru Asigurarile din Sanatate #PIAS, cu accent pe securitatea cibernetica. Parteneriatul dintre MCID și Ministerul Sanatații da rezultate. Astazi,…

- 100 de milioane de euro vor fi investiți pentru digitalizarea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și actualizarea Platformei Informatice pentru Asigurarile din Sanatate PIAS, cu accent pe securitatea cibernetica. Anunțul a venit de la ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. „Parteneriatul dintre…

- Sute de reprezentanti ai Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” sunt asteptati sa protesteze, joi, in fata Ministerului Sanatatii si ulterior la Ministerul Muncii, nemultumiti de rezultatul negocierilor cu Guvernul privind cresterile salariale.Ei afirma ca angajatii din sanatate vor beneficia, in medie,…

- Patronatul Roman al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) cere Ministerului Sanatații sa adopte cat mai repede Normele de aplicare a Legii suplimentelor alimentare, pentru a inlatura piedicile in activitatea operatorilor din acest domeniu și efectele negative asupra consumatorilor. Romania are…

- Ministerul Sanatații a anunțat care sunt tipurile de tratament antibiotic care vor putea fi eliberate in farmacii, fara rețeta. In urma cu cateva zile, Ministerul Sanatații a emis un ordin care schimba modul in care sunt prescrise și eliberate antibioticele și antifungicele de uz sistemic, iar intr-una…