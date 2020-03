Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan are de ce sa fie o femeie fericita. Vedeta are parte de o familie frumoasa, iar Sarah, una dintre fiicele sale, deja ii calca pe urme. Tanara are un cont de socializare impresionant, iar ultimele imagini postate au reușit sa-i lase pe admiratori cu gura cascata.

- Duminica, 1 martie, de la 19:45, la Antena Stars, in cadrul reality show-ului Prodanca si Reghe. Pretul succesului, telespectatorii vor putea urmari imagini inedite cu Anamaria la Milano si Firenze, unde aceasta a mers in vizita la fiica ei, Rebecca. Si de aceasta data, in aventura ii vor fi alaturi…

- Anamaria Prodan continua sa straluceasca, dar nu singura! De data aceasta, a furat toate privirile alaturi de fiica ei cea mare, Rebeca. Cele doua au fost stelele noii colecții a lui Catalin Botezatu, prezentata chiar in timpul saptamanii modei de la Paris!