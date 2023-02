Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a exprimat sambata sprijinul tarii sale pentru decizia americana "de a dobori balonul de supraveghere la mare altitudine al Chinei care a incalcat spatiul aerian american si canadian si dreptul international", relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat, miercuri, președintele Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite, relateaza Reuters.…

- Vladimir Putin a ordonat incetarea focului pentru doua zile și a cerut un armistițiu și parții ucrainene. Kievul refuza, spunand ca liderul rus vrea sa ii atraga pe ucraineni intr-o capcana: „O ipocrizie”. Agenția rusa de presa RIA scrie ca Vladimir Putin i-a cerut ministrului rus al apararii, Serghei…

- Washingtonul ia in calcul sa ii furnizeze Ucrainei vehicule de lupta blindate Bradley, a anuntat miercuri presedintele american Joe Biden, transmite DPA. Potrivit Pentagonului, vehiculul de lupta blindat Bradley este de obicei echipat cu un tun, o mitraliera si proiectile antiblindaj. Intrebat de un…

- Președintele francez a pregatit cadouri pentru Joe Biden și echipa sa, pentru vizita pe care o va face la Casa Alba, la un dineu oficial. Conform BFMTV, citat de News.ro, Emmanuel Macron se duce la Casa Alba cu o cupa, un disc de vinil, o macheta, un ceas si un pulover. Este vorba despre o […] The…

- Femeile din Rusia au organizat o inmormantare pentru președintele american Joe Biden, potrivit unui videoclip distribuit pe Twitter. Women from #Russia organized a funeral for Joe #Biden. pic.twitter.com/qi6mCGxmPg — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2022 D.Constantin The post VIDEO. Scene din filmele…

- Legaturile lui Elon Musk cu alte țari „merita sa fie investigate”, a declarat miercuri seara președintele american Joe Biden, dupa ce a fost intrebat daca miliardarul ar putea reprezenta o amenințare la adresa Statelor Unite. Biden a fost intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, daca este de parere…

- Americanii au votat, marți, in alegerile intermediare pentru Congresul Statelor Unite. In cadrul scrutinului se decid majoritațile din Camera Reprezentanților și Senat pentru urmatorii doi ani care au mai ramas din mandatul președintelui Joe Biden. In joc sunt toate cele 435 de mandate de la Camera…