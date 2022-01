Stiri pe aceeasi tema

- Un apel anonim la numarul unic de urgențe 112 anunța astazi ca o bomba a fost amplasata la Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum. De urgența au fost evacuați toți cei aflați in cladire, elevii intrerupandu-și orele de curs.

- Peste 500 de elevi si cadre didactice de la Liceul catolic Gerhardium din centrul municipiului Timisoara au fost evacuati din cladire, miercuri, in urma unui apel la 112 care anunta ca in incinta scolii ar fi amplasata o bomba.Potrivit unor surse judiciare, s a primit un apel prin 112, iar la fata locului…

- Din primele informații, zeci de elevi au fost evacuați in curtea interioara a unitații de invațamant, in urma unui apel la 112 prin care se anunța ca in cladire a fost plasata o bomba.Strada din centrul orașului, unde este situat liceul, a fost inchisa, iar Brigata Antitero a SRI intervine chiar in…

- Peste 500 de elevi si cadre didactice de la Liceul catolic Gerhardium din centrul municipiului Timisoara au fost evacuati din cladire, miercuri, in urma unui apel la 112 care anunta ca in incinta scolii ar fi amplasata o bomba.

- Elevii Liceului Catolic din Timisoara au fost evacuati miercuri dimineata dupa o alerta cu bomba anuntata la 112. Politistii fac verificari pentru a vedea daca este vorba de o alarma falsa sau nu.

- Autoritațile din Timișoara sunt in alerta, dupa ce la Liceul Catolic Gerhardinum ar fi fost anunțata o bomba. Strada din centrul orașului, unde este situat liceul, a fost inchisa, iar Brigata Antitero a SRI intervine. Potrivit presei locale, apelul la 112 a fost facut in jurul orei 10.30,…

- Zeci de elevi ai Liceului Catolic din Timișoara au fost evacuați in curtea interioara a unitații de invațamant, in urma unui apel la 112 prin care se anunța ca in cladire a fost plasata o bomba.

- Mall-ul Park Lake, din sectorul 3 al Capitalei, a fost evacuat miercuri de urgența, dupa o amenințare cu bomba, trimisa pe e-mailul Poliției Capitalei. Poliția a primit o informare de pe o adresa de e-mail cu privire la faptul ca va fi detonat un dispozitiv exploziv la Centrul Comercial Park Lake. La…