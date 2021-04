Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului in Statele Unite si-a declarat miercuri ''dezamagirea'' dupa ce Washingtonul a anuntat ca va relua ajutorul acordat Agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni (Unrwa), relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Mi-am exprimat dezamagirea si dezacordul cu privire la decizia de a relua…

- Statele Unite monitorizeaza "foarte atent" activitatea militara a Rusiei in Arctica, a anuntat luni Washingtonul, informeaza dpa.Intr-o conferinta de presa, un reporter l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, cat de ingrijorat este Departamentul american al Apararii cu privire…

- Statele Unite ameninta Belarusul cu reimpunerea unor sanctiuni vizand noua intreprinderi publice, in cazul in care Minskul nu elibereaza persoanele arestate in reprimarea manifestatiilor in favoarea democratiei, relateaza AFP potrivit news.ro. Washingtonul a interzis orice tranzactii cu aceste…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei a declarat ca Statele Unite trebuie sa ridice toate sancțiunile daca vra ca Teheranul sa renunțe la pașii facuți în programul nuclear, transmite duminica Reuters. ”Iranul și-a îndeplinit obligațiile acordului nuclear din 2015,…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de condamnarea la inchisoare a opozantului Kremlinului Alexei Navalnii si au cerut din nou, marti, eliberarea imediata a acestuia, secretarul de Stat Antony Blinken afirmand ca Washingtonul va colabora indeaproape cu aliatii SUA in privinta modalitatilor prin care…

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- Kremlinul a acuzat duminica Statele Unite de „ingerința”, denunțând un comunicat al Ambasadei americane la Moscova publicat în ajunul manifestațiilor de protest desfașurate în Rusia pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalnîi, relateaza AFP.Reprezentanța…

- Noul presedinte american Joe Biden trebuie sa ridice ''neconditionat' sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau, Donald Trump , pentru a salva acordul nuclear iranian, a avertizat vineri ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In 2015, Iranul si…