Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Alexandru Maxim a marcat golul echipei Gaziantep FK, invinsa de Fenerbahce cu scorul de 3-1, luni seara, la Istanbul, intr-un meci din etapa a 34-a a campionatului de fotbal al Turciei. Mert Hakan Yandas (56) a deschis scorul pentru Fener, Maxim a restabilit egalitatea…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a reusit ambele goluri ale lui Gaziantep in victoria de joi, 2-0 acasa cu Istanbul Basaksehir, detinatoarea titlului, in etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Turciei potrivit Agerpres. Maxim a punctat in minutele 32, din penalty, si 52, din pasa belgianului Kevin…

- Nicoale Stanciu (27 de ani) a explicat cum l-a surprins pe McGregor din lovitura libera, in partida caștigata de Slavia Praga pe terenul lui Glasgow Rangers, scor 2-0, in manșa retur a „optimilor” Europa League. Inca un joc de colecție facut de Nicolae Stanciu la Slavia și alta calificare splendida…

- Mijlocasul român Erik Bicfalvi a marcat golul prin care Ural Ekaterinburg a învins-o pe Rotor Volgograd cu scorul de 1-0, sâmbata, pe teren propriu, într-o partida din etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Rusiei, informeaza Agerpres.Bicfalvi a înscris în…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat golul prin care Glasgow Rangers a invins-o pe St Johnstone cu scorul de 1-0, miercuri seara, pe Ibrox Park, intr-o partida din etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Scotiei, potrivit Agerpres. Hagi a fost titular si a marcat in min. 52 al partidei,…

- Internationalul roman Alexandru Maxim a marcat golul echipei Gaziantep FK, invinsa de Galatasaray Istanbul cu scorul de 2-1, vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Turciei. Nigerianul Henry Onyekuru (51, 78) a marcat ambele goluri ale campionilor. Gaziantep a inscris…

- Antrenorul Marius Sumudica, recent demis de la Gaziantep, a ajuns la un acord cu gruparea Caykur Rizespor pentru a prelua echipa de pe locul 16 in SuperLig, informeaza presa turca, potrivit news.ro. Rizespor a pierdut, scor 1-4, meciul de duminica, disputat cu Malatyaspor, in deplasare, in…

- ,,Bursucul” a avut parte de un esec la primul meci in care a condus echipa de pe margine de cand a preluat-o.Cel care i-a stricat debutul la noua echipa este chiar un roman. Alexandru Maxim a marcat golul victoriei pentru Gaziantep in minutul 77 din penalty. Prin aceasta reusita, mijlocasul roman a…