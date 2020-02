Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Kobe Bryant, Vanessa, a postat joi primul mesaj dupa tragica moarte a soțului sau și a fiicei lor Gianna. Aceasta le mulțumește oamenilor pentru sprijinul oferit dupa pierderea acestora și le cere respectul și intimitatea de care este nevoie pentru navigarea acestui nou inceput, informeaza...

- Persoanele instarite traiesc mai multi ani fara afectiuni in comparatie cu cele care au o situatie materiala precara, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. O echipa de cercetatori a analizat date prelevate de la peste 25.000 de persoane de 50…

- Catrina Rebegea are 42 de ani, e casatorita și are un baiețel de 6 ani, scrie playtech.ro. In luna iulie a anului 2018 a primit diagnosticul de cancer mamar, unul agresiv și greu de tratat. Prețul vieții ei: 75.000 de euro. Prietenii și familia s-au unit și incearca din rasputeri sa stranga banii…

- S-a intors! Dupa ce acum doi ani Mircea Radu a plecat de la TVR 1 la Antena 1, prezentatorul a revenit la postul public pentru un reality-show special – „Down The Road: Aventura”, avand drept subiect copiii cu sindromul Down. Click! a stat de vorba cu prezentatorul de 51 de ani despre televiziune, despre…

- Proiectie de film la Pitesti. Vino sa vezi Carturan, lungmetrajul de debut al lui Liviu Sandulescu, la Fundatia Culturala Ilfoveanu & Badea. Vino sa vezi Carturan, lungmetrajul de debut al lui Liviu Sandulescu, intr-o proiecție speciala in prezența regizorului, pe 16 decembrie 2019, incepand cu ora…

- Elena Merisoreanu este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzica populara din Romania. Pe langa viata profesionala care ii merge de minune, de-a lungul timpului, artista s-a intalnit cu unele situatii stanjenitoare in viata persoala.

- Cezar Ouatu a incercat din rasputeri sa se impace cu fostaiubita, Andreea Vilau, insa in cele din urma inevitabilul s-a produs. Se pareca aceasta și-a refacut deja viața, dupa cum spune artistul. Dezamagit de celeintamplate, acesta a declarat ca ii dorește sa fie fericita și iubita. Invitat la „Xtra…