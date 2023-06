VIDEO. Alertă pe litoralul grecesc! Invazie de meduze mov în insulele Corfu, Lefkada, Zakynthos și Kefalonia. Apariția meduzelor mov in apele din jurul insulelor grecești a starnit ingrijorari ca un numar mare de creaturi ar putea sa strice experiența celor care se plimba pe plaja sau inoata pe coasta greaca. Meduzele mov, cunoscute științific sub numele de Pelagia noctiluca, sunt acoperite cu celule urticante. Ințepatura lor este dureroasa, iar simptomele pot […] The post VIDEO. Alerta pe litoralul grecesc! Invazie de meduze mov in insulele Corfu, Lefkada, Zakynthos și Kefalonia. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

