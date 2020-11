Stiri pe aceeasi tema

- Multimi de oameni in mai multe orase din SUA au izbucnit in urale dupa ce mass media americane l-au anuntat castigator al scrutinului prezidential pe democratul Joe Biden, transmit sambata agentiile internationale de presa.Vezi și: Lovitura de teatru: Donald Trump sustine ca a castigat alegerile…

- Mii de americani au ieșit pe strazi in New York, Washington, Philadelphia. Atlanta și in alte orașe, dupa ce outlet-urile media au anunțat victoria lui Joe Biden in alegerile pentru președinția SUA.

- Un purtator de cuvant al lui Joe Biden, candidatul democrat la presedintia SUA, a amenintat vineri sa-l ''expulzeze'' pe Donald Trump de la Casa Alba daca el va refuza sa-si recunoasca infrangerea, care pare din ce in ce mai probabila, informeaza AFP. Joe Biden, 77 de ani, este vineri…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a castigat marti statele California, Oregon si Washington, trei bastioane democrate din Vest, conform posturilor de televiziune CNN si Fox, preluate de AFP. Aceste trei victorii ii aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungand la ora…

- Simpatizanții mișcarii Black Lives Matter s-au adunat in numar mare in mai multe orașe din SUA, inclusiv in fața Casei Albe, in Washington, pentru a protesta fața de posibila realegere a actualului președinte american.

- Milioane de americani isi exercita dreptul de vot in alegerile prezidentiale desfasurate marti in SUA, in cursa pentru Casa Alba confruntandu-se presedintele republican Donald Trump si contracandidatul sau democrat Joe Biden, noteaza Reuters si dpa. Numerosi alegatori considera acest scrutin…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a dat asigurari vineri ca latino-americanii, care reprezinta aproape 20% din populatia SUA, reprezinta viitorul tarii si a considerat ca este ridicol sa se continue cu politicile presedintelui si rivalului sau electoral Donald Trump, informeaza EFE.…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinand cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…