Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic seara trecuta pentru un barbat de 45 de ani. Acesta a murit dupa ce s-a izbit cu mașina de un autobuz care mergea regulamentar. Potrivit martorilor, șoferul a incercat sa faca o depașire inaintea impactului.

- Un barbat, in varsta de 41 de ani, a intrat cu mașina in valoare de zeci de mii de lei in casa soacrei. Primele informații arata ca șoferul a facut totul din razbunare. Acesta s-a urcat beat la volan, iar rezultatul aparatului etilotest este de-a dreptul șocant. La scurt timp dupa ce au intervenit oamenii…

- La Leordina, pe drumul național 18, șoferul unui autoturism a condus cu viteza excesiva intr-o curba periculoasa, a parasit partea carosabila, a distrus un gard și a plonjat intr-o gradina. Din fericire cel de la volan a scapat teafar. Autoturismul in schimb și gardul au fost distruse. Șoferul a fost…

- Un barbat in varsta de 43 de ani si-a pierdut viata duminica seara, 29 mai, in Ialomita. Masina pe care o conducea a iesit cu viteza de pe sosea si s-a rasturnat pe camp. Soferul, gasit in stop cardio-respirator, nu a mai putut fi salvat.

- Miercuri, 26 mai: Polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea intervin acest moment la un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele informații se pare ca ar fi vorba de un barbat de 65 de ani, din Budești, care in timp ce conducea un auto pe strada Maior V. Popescu din municipiu, ar…

- La data de 24 mai 2022, in jurul orei 24,00, Politia orasului Cugir a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca in localitatea Șibot a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din Cugir, care se afla pe marginea carosabilului,…

- Un barbat din Novaci, județul Gorj, a fost arestat sambata, dupa ce a acroșat un polițist rutier care ii facuse semn sa opreasca. Potrivit IPJ, barbatul de 41 de ani conducea un autoturism in localitatea de domiciliu și nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de un polițist rutier. Șoferul l-a…

- Polițiștii aradeni au gasit, in noaptea de vineri spre sambata, un barbat decedat pe o strada din localitatea Dorobanți, iar ancheta a scos la iveala ca acesta a fost victima unui accident rutier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…