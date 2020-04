Stiri pe aceeasi tema

- ​​Roger Federer s-a declarat "devastat" de vestea privind anularea turneului de la Wimbledon din cauza pandemiei de coronavirus. Elvețianul, operat la genunchiul piciorului drept în luna februarie, spera sa revina pe teren la Grand Slam-ul londonez."Nu exista GIF pentru lucrurile…

- Tenisul este obligat în aceasta perioada sa ia o pauza prelungita din cauza pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, fiecare sportiv în parte încearca sa se mențina pe cât posibil în forma cu exerciții executate la domiciliu.Unii sunt puțin mai norocoși, au parte…

- Roger Federer s-a izolat in Elvetia, acolo unde se recupereaza dupa operatia la genunchi. Campionul si-a linistit fanii prin intermediul unui clip in care arata ca starea sa fizica este una buna.Jucatorul cu cele mai multe titluri de Mare Slem in palmares a efectuat un antrenament ca in copilarie:…

- Marian Dragulescu și-a mutat antrenamentul din sala de gimnastica, acasa, in contextul pandemiei de coronavirus. Sportivul roman a spus ca pregatirea sa pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost afectata.

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj pentru romanii din Diaspora: sa nu vina acasa de sarbatori. Președintele a reamintit ca sunt restricții de circulație in Europa și ca, odata ajunși la granița, ei ar trebui sa intre direct in izolare sau in carantina. „Se apropie sarbatorile pascale. Trebuie sa le…

- 12 persoane care se aflau in izolare la domiciliu nu au fost gasite acasa, potrivit Parchetului de pe langa Curtea de Apel București. Acestea locuiesc in sectorul 4 al Capitalei. Le-au fost intocmite dosare...

- Un barbat din Olt, aflat in izolare la domiciliu, este cercetat penal dupa ce, marti, autoritatile nu l-au gasit acasa. El a fost reclamat de vecini ca se plimba pe strada, anunța MEDIAFAX.Barbatul din Olt, al treilea caz aflat in izolare și negasit acasa, este cercetat pentru „zadarnicirea…