VIDEO Afganistan: Toate zborurile civile şi militare, suspendate pe aeroportul din Kabul (Pentagon) Toate zborurile civile si militare au fost suspendate pe aeroportul din capitala afgana Kabul din cauza multimii de afgani care a patruns pe pista de decolare in incercarea disperata de a parasi tara dupa revenirea talibanilor la putere, relateaza AFP, citand un purtator de cuvant al Pentagonului.



'Fortele militare americane sunt la fata locului si lucreaza impreuna cu alti militari, turci si internationali pentru a dispersa oamenii. Nu stim cat timp va dura asta', a afirmat John Kirby la Washington. NEW - Chaotic scenes on the tarmac at #Kabul airport.pic.twitter.com/8mc4FjTsQ9 —… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

