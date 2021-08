​​VIDEO Afganistan: Talibanii eliberează deținuții dintr-o închisoare din Kabul Deținuții din cea mai mare închisoare din Afganistan erau eliberați duminica de insurgentii talibani, care sunt pe punctul de a prelua puterea în aceasta țara.



Imagini postate online de o agenție de presa pro-talibana arata cum numeroși deținuți sunt eliberați din închisoarea Pul-e-Charkhi din Kabul, cea mai mare din țara, relateaza BBC.



Anterior în cursul zilei de duminica, forțele talibane au ocupat închisoarea militara de la fosta baza aeriana americana Bagram.



Talibani și luptatori extremisti, inclusiv din rândurile gruparii Stat Islamic,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

