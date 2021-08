Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat vineri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters și Agerprees. Cel putin 13 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de…

- UPDATE, ora 8:30 – Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat vineri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters. Cel putin 13 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de cel…

- Cel putin 13 soldati americani si 90 de oameni, intre care 28 de talibani, au fost ucisi de cele doua explozii care au avut loc joi seara in apropierea aeroportului din Kabul si care au fost revendicate de organizatia terorista Stat Islamic, potrivit BBC. Talibanii au spus ca au pierdut in…

- Cel putin 13 persoane au fost ucise si alte 60 ranite in urma celor doua explozii produse joi in apropierea aeroportului din Kabul, unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale…

- Un fotoreporter al agentiei France Presse a informat joi ca cel putin cinci morti si zece raniti au fost adusi la un spital din Kabul dupa exploziile produse in aceeasi zi in apropierea aeroportului din capitala afgana, unde au loc operatiuni de evacuare. La randul sau, organizatia neguvernamentala…

- Un oficial NATO a anuntat ca prioritatea organizatiei este evacuarea tuturor strainilor din Afganistan, la o saptamana dupa ce talibanii au preluat controlul orasului Kabul, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in jurul si in aeroportul…

- Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in si in jurul aeroportului din Kabul dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul capitalei afgane duminica trecuta, a declarat duminica un oficial NATO, relateaza Reuters. "Criza din afara aeroportului din Kabul este nefericita.…

- Cel putin 17 persoane au fost ranite, miercuri, in cursul unei busculade produse la intrarea in Aeroportul din Kabul, afirma un oficial din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, conform agentiei Reuters. Oficialul NATO a precizat ca incidentul a fost cauzat de aglomeratie, subliniind ca nu au fost…