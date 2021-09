Stiri pe aceeasi tema

- ”Banii gasiti provin de la lideri de rang inalt din fostul Guvern, precum (fostul vicepresedinte) Amrullah Saleh si de la anumite agentii in domeniul securitatii care-i pastrau in lichid sau in aur in birourile lor”, precizeaza intr-un comunicat Banca centrala afgana. This huge haul of money ($6.5m)…

- Talibanii sustin ca ar fi gasit milioane de dolari si lingouri de aur in resedinta lui Amrullah Saleh, fost vicepresedinte al administratiei Ashraf Ghani. Ahmadullah Muttaqi, un lider al talibanilor, a...

- Talibanii au gasit 6,5 milioane de dolari și mai multe lingouri de aur din reședința fostului prim-vicepreședinte afgan Amrullah Saleh din provincia Panjshir.Asta este cea mai recenta dovada a corupției fostei conduceri a țarii.

- Talibanii au gasit 6,5 milioane de dolari și mai multe lingouri de aur din reședința fostului prim-vicepreședinte afgan Amrullah Saleh din provincia Panjshir. Asta este cea mai recenta dovada a corupției fostei conduceri a țarii.

- Talibanii au anuntat luni ca au confiscat 6,5 milioane de dolari si mai multe lingouri de aur din resedinta fostului prim-vicepresedinte afgan Amrullah Saleh in provincia Panjshir, unde dupa ce talibanii au preluat puterea la Kabul, acesta a condus o rezistenta impotriva lor, infranta insa de islamisti…

- Un lider taliban a postat pe Twitter un video în care susține ca a gasit și recuperat peste 6 milioane de dolari, alaturi de 18 lingouri de aur, din casa fostului prim-vicepreședintelui Amrullah Saleh, relateaza India Today.Dolari americani și lingouri de aur au fost recuperate din casa lui…

- Talibanii au anuntat luni ca au confiscat 6,5 milioane de dolari si mai multe lingouri de aur din resedinta fostului prim-vicepresedinte afgan Amrullah Saleh in provincia Panjshir, unde dupa ce talibanii au preluat puterea la Kabul, acesta a condus o rezistenta impotriva lor, infranta insa de islamisti…

- Forțele talibane au prelaut complet controlul asupra Afganistanului, inclusiv a vaii Panjshir unde unde se adunasera forțele de opoziție, au spus trei surse talibane vineri în timp ce au fost auzite focuri de arma de celebrare a victoriei au fost auzite în capitala Kabul, relateaza Reuters.…