Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, tehnicianul lui Gaziantep, a vorbit, duminica, despre posibilitatea ca Adrian Mutu sa preia echipa naționala de tineret a Romaniei și a recunoscut ca il admira pe Mirel Radoi, scrie Mediafax.Marius Șumudica a vorbit, pentru Telekom Sport, despre Adrian Mutu: ”Fost mare fotbalist,…

- Ionuț Balaur, jucatorul celor de la FC Voluntari, a vorbit, duminica, despre posibilitatea ca Adrian Mutu sa preia reprezentativa de tineret a Romaniei, potrivit Mediafax.Ionuț Balaur a vorbit, pentru Telekom Sport, despre posibilitatea ca Adi Mutu sa preia naționala de tineret a Romaniei:…

- Ion Pircalab (78 de ani) a comentat, in exclusivitate pentru GSP.ro, numirea lui Adrian Mutu (41 de ani) la naționala U21, facand o comparație cu Mirel Radoi (38 de ani), cel ajuns intre timp la prima reprezentativa. „Federația a facut bine ca l-a adus, a fost un mare fotbalist. Cred ca FRF i-a intins…

- "S-a discutat profilul viitorului selectioner pentru selectionata de tineret, pentru ceea ce inseamna continuitate si performanta. Au fost mai multe nume vehiculate, astfel incat, astazi, in Comitetul Executiv, directorul tehnic Mihai Stoichita a venit si a prezentat aceste concluzii. Noul selectioner…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a anuntat, marti, ca noul selectioner de la tineret va fi numit la 14 ianuarie, dupa urmatoarea întrunire a Comitetului Executiv."S-a discutat profilul viitorului selectioner pentru selectionata de tineret, pentru ceea ce înseamna continuitate…

- Postul de selecționer al naționalei U21 a ramas vacant dupa instalarea lui Mirel Radoi la echipa naționala. Mirajul preluarii selecționatei de tineret e unul mare, iar lista inlocuitorilor se extinde pe zi ce trece. Gazeta a anunțat marți ca Adrian Mutu, Marius Maldarașanu și Costel Enache sunt primii…

- Mirel Radoi vrea la Olimpiada! Aceasta este condiția pe care actualul antrenor de la tineret o vrea stipulata in contractul sau, ca sa preia naționala de seniori. Hagi a anunțat-o deja, primul: „Acum, nationala are antrenor, cred ca Mirel Radoi va fi. A facut foarte bine pana acum la tineret. Ar putea…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, realizeaza și in acest an, la alegerile prezidențiale, cel mai bun sondaj de tip exit-poll. La ora 21.00, sondajul exit-poll va fi prezentat de mai multe surse media.Sondajul exit-poll va fi prezentat la ora 21.00…