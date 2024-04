(VIDEO) Adjunctul lui Şoigu riscă până la 15 ani de închisoare! Viceministrul Timur Ivanov, unul dintre adjunctii ministrului rus al apararii a fost trimis miercuri in arest preventiv, dupa retinerea sa in ziua precedenta pentru luare de mita, relateaza agentia EFE. Timur Ivanov, unul dintre cei 12 adjuncti ai ministrului Serghei Soigu, era responsabil cu lucarile de constructii. El este acuzat ca a primit mita pe scara extinsa, delict pentru care risca pana la 15 ani de inchisoare. Un tribunal din Moscova a decis plasarea lui in arest preventiv pana pe 23 iunie. In varsta de 48 de ani, Timur Ivanov a aparut in fata tribunalului in uniforma sa de general de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

