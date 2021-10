Cantareata britanica Adele a anuntat ca noul sau album, intitulat “30”, va fi lansat pe 19 noiembrie. Intr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, artista a dezvaluit coperta celui de-al patrulea material discografic. Cel dintai single, “Easy On Me”, va aparea la 15 octombrie. Adele a marturisit ca melodiile de pe noul album au fost compuse in timpul “celei mai zbuciumate perioade” din viata sa, cunoscut fiind faptul ca aceasta a trecut prin experiența divorțului. De-a lungul timpului, discurile semnate de Adele au consemnat recorduri de vanzari.