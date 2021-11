VIDEO| Activista ecologistă suedeză Greta Thunberg a fost surprinsă înjurând la un protest la COP26 Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a promis miercuri pe Twitter ca de acum inainte va vorbi frumos, folosind o expresie prin care face aluzie la promisiunea liderilor lumii privind neutralitatea emisiilor de carbon, dupa ce a fost filmata injurand in timpul unui protest la summitul COP26 privind schimbarile climatice, relateaza agentia EFE. ''Am placerea sa anunt ca am decis sa ajung la zero-net cuvinte injurioase si limbaj urat. In cazul in care va trebui sa spun ceva nepotrivit promit sa compensez prin a spune ceva frumos'', a scris ea pe reteaua de socializare, cu referire… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

