(VIDEO) Acțiune de salvare în Masivul Vâlcan Acțiune de salvare in Masivul Valcan. Salvamontiștii din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj au intervenit duminica pentru acordarea primului ajutor medical și transportul unei persoane aflata in stare de epuizare in zona muntelui Cioclovina din masivul Valcan. S-a acționat cu o echipa de prim raspuns de 6 salvamontiști. Acestia erau aflați in serviciul de tura operativa in bazele Salvamont din Targu Jiu și Pades. S-a format inca o echipa suport din salvamontiști aflați in consemn in localitatea de domiciliu. Salvamontiștii au acționat și cu o ambulanța a Salvamont cu capacitate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

