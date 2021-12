VIDEO Acestea sunt FILMELE pentru care judecătorul Danileț a fost exclus din magistratură Judecatorul Cristi Danilet a reacționat luni seara, 13 decembrie, la decizia privind excluderea sa din magistratura. Magistratul considera ca postarile care au stat la baza sancționarii sale nu au legatura cu Justitia si profesia de magistrat, ci se refera la viata sa privata. Danileț a anunțat ca va ataca decizia in instanța. “Azi, s-a decis excluderea mea din magistratura de catre CSM pentru doua filmulete publicate anul trecut pe Tik Tok: intr-unul tai gardul viu de acasa, in celalalt curat o piscina. Nu am facut atunci nicio afirmatie in legatura cu Justitia si imaginile nu au legatura cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Cristi Danilet a fost exclus din magistratura de CSM, cu majoritate de voturi! Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis cu majoritate de voturi excluderea din magistratura a judecatorului Cristi Danilet in urma unei actiuni disciplinare formulate de Inspectia…

- Judecatorul Cristi Danilet sustine ca excluderea sa din magistratura a fost decisa de Consiliul Superior al Magistraturii pentru doua filmulete publicate anul trecut pe Tik Tok, care nu au legatura cu Justitia si profesia de magistrat, ci se refera la viata privata. "Azi, s-a decis excluderea mea din…

- „Azi, s-a decis excluderea mea din magistratura de catre CSM pentru doua filmulete publicate anul trecut pe Tik Tok: intr-unul tai gardul viu de acasa, in celalalt curat o piscina. Nu am facut atunci nicio afirmatie in legatura cu Justitia si imaginile nu au legatura cu profesia. Este fix viata mea…

- Judecatorul Cristi Danilet sustine ca excluderea sa din magistratura a fost decisa de Consiliul Superior al Magistraturii pentru doua filmulete publicate anul trecut pe Tik Tok, care nu au legatura cu Justitia si profesia de magistrat, ci se refera la viata privata. „Azi, s-a decis excluderea mea din…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni, 13 decembrie, excluderea din magistratura a judecatorului Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj, pentru manifestarile pe care le ar fi avut pe mai multe retele de socializare.Decizia nu este definitiva.Cu…

- Cristi Danileț a anunțat luni, pe pagina sa de Facebook , ca astazi Consilulul Suprem al Magistraturii (CSM) a decis excluderea lui din magistratura „pentru doua filmulețe publicate anul trecut pe TikTok: intr-unul tai gardul viu de acasa, in celalalalt curaț o piscina”. „Nu am facut atunci nicio afirmație…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in ședința de joi, 18 noiembrie, solicitarea lui Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in CSM, privind dispunerea efectuarii de catre Inspectia Judiciara a unui control avand ca obiect verificarea eficientei manageriale a procurorului…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a tranșat definitiv o disputa iscata la varful sistemului judiciar in 2017. Judecatorii Curții Supreme au respins recursurile CSM și DNA impotriva hotararii Curții de Apel București prin care s-a stabilit ca Secția pentru procurori a CSM a „cenzurat prin exces…