VIDEO: Accident cu 4 victime, în Rodna! Un tânăr de 18 ani a murit, alți 3 au ajuns la spital Un accident rutier grav s-a produs, sambata noaptea, in localitatea Rodna, in care au fost implicate patru persoane. Doi tineri, in varsta de 19 și 22 de ani, și o tanara de 18 ani au ajuns la spital. Un al patrulea tanar, in varsta de 18 ani, și-a pierdut viața. La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj SAJ, unde au gasit trei victime dintre care trei victime conștiente, cooperante și una prinsa intre fiarele contorsionate ale autoturismului in stop cardio respirator. Victima a fost extrasa și predata echipajului medical care a inceput… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

