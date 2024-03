Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit trei oferte de la constructori din Romania și Austria la contractul de 412 milioane lei pentru modernizarea Drumului Național 2C Buzau-Slobozia, șoseaua care face legatura intre DN2-E85, viitoarea Autostrada a Moldovei (A7)…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui, in perioada 4 martie – 9 aprilie, restrictii de circulatie pe DN 1, in zona localitatilor Comarnic – Sinaia, in vederea desfasurarii lucrarilor de toaletare a arborilor periculosi din zona partii carosabile. Potrivit unui…

- Autostrada A13 Brașov-Bacau se confrunta cu o noua amanare in desemnarea proiectantului, iar procedura care ar fi trebuit sa se incheie acum 5 luni a fost prelungita pana pe 13 martie, conform informațiilor furnizate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Aceasta intarziere…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat o extensie de peste șase luni (193 de zile) pentru asocierea Coni-Trace care lucreaza pe lotul 2 al Autostrazii Moldovei (A7), iar noul termen contractual pentru lotul dintre Mizil și Pietroasele (28 km.) este sfarșitul lunii…

- A fost dat ordinul de incepere pentru construcția lotului 3 al Autostrazii Ploiești – Buzau, a anunțat marți Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, lucrarile pe ultimul lot contractat din A7, finanțata prin PNRR, urmeaza sa inceapa din 1 martie. „Marcam astazi…

- Mobilizarea in santier a crescut pe primele doua loturi din Autostrada Moldovei (A7), ceea ce face posibila deschiderea circulatiei pana la sfarsitul acestui an pe primii 49,35 kilometri, sustine directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.…

- Lucrarile pe lotul Mizil – Pietroasele al Autostrazii Ploiești-Buzau, parte din Autostrada Moldovei (A7), sunt in grafic și au ajuns la un stadiu fizic de aproape 50 la suta. In urma verificarilor dn teren, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost informata ca stadiul…