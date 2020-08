Stiri pe aceeasi tema

- La 96 de ani, Giuseppe Paterno s-a confruntat cu multe provocari de-a lungul vieții: saracie în timpul copilariei, razboi și, mai recent, pandemia cauzata de noul coronavirus. Însa acum a trecut examenul care l-a consacrat drept cel mai în vârsta absolvent universitar din Italia,…

- Pe Emilia Popescu toata lumea o ascociaza cu Teatrul de Comedie. In timp ce pentru notorietatea ei este bine, pentru cariera cinematografica e mai puțin bine. Regizorii de film o vad talentata doar pe scena teatrului și nu i-au dat prea multe șanse și in lungmetraje. Cel puțin in ultimii 30 de ani nu…

- Politia italiana a anuntat miercuri o captura record de 14 tone de amfetamine, sub forma a 84 milioane de comprimate de captagon, produse in Siria de gruparea Stat Islamic (SI), informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta din 4 iunie, indicatorii tehnico-economici pentru restaurarea Palatului Universitatii din Bucuresti (B-dul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3). Lucrarile vor viza consolidarea, restaurarea invelitorii si a sarpantei, restaurarea fatadelor (inclusiv a tamplariei…

- Eric Stana a absolvit recent Colegiul „Andrei Mureșanu” din Bistrița și se pregatește pentru examenul de Bacalaureat. Din martie 2014, in timpul liber se ocupa de canalul Romania Skillers, pe Youtube. Se pot caștiga, uneori, sume exorbitante de milioane de euro. Cel mai bun lucru pe care l-a invațat…

- Prin actiunea lor, tinerii de la Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie din Galati au ajutat 917 persoane cu probleme financiare. De asemenea, studentii de la specializarea „Arta Sacra” au oferit icoane zugravite de ei, pentru spitale si alte institutii din judetele Galati si Braila.