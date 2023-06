Stiri pe aceeasi tema

- Bella Montoya, in varsta de 76 de ani, a fost declarata decedata initial de un medic la spitalul din Babahoyo, la 9 iunie.Insa atunci cand participantii la priveghi au auzit-o, dupa mai multe ore, pe femeie batand in sicriu, ea a fost transportata de urgenta la spital.Dupa cateva zile la terapie intensiva,…

- Bella Montoya, o fosta asistenta medicala, in varsta de 76 de ani, din Ecuador, care s-a trezit in sicriu, a murit șapte zile mai tarziu din cauza unui accident vascular cerebral ischemic, scrie „The Guardian”, citat de digi24.ro. Femeia a suferit fatalul accident cerebral cand era internata la Terapie…

- Imagini cutremuratoare au fost surprinse de rudele unei femei din Ecuador. Internata de urgența la spital, Bella Montoya (76 de ani) a fost declarata moarta și pregatita pentru inmormantare. Dupa patru ore petrecute in sicriu, ea s-a trezit.

- Atunci cand cineva din familie decedeaza, este un moment crunt pentru toți cei apropiați. Dar, și mai crunt, este episodul relatat de presa din Ecuador, fiind vorba de o femeie in varsta de 76 de ani, Bella Montoya, care era sa fie ingropata de vie, dupa ce membrii familiei au crezut ca a murit pana…

- Scene de groaza la o inmormantare in Ecuador: o batrana declarata moarta de cel puțin cinci ore, s-a trezit in timpul priveghiului. Bella Montoya, femeia in varsta de 76 de ani, a fost declarata moarta de medicii din spitalalul public din orașul de coasta Babahoyo, in sud-vestul țarii. Potrivit Ministerului…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- O fetița de numai 1 an a murit in mașina, dupa ce tatal acesteia a uitat-o. Barbatul trebuia sa o duca la gresa, insa nu și-a mai adus aminte și a incuiat autoturismul și a plecat catre munca. Joi dimineața, tatal copilului – carabinier de serviciu la Statul Major al Apararii – ar fi trebuit […] The…

- Cel putin 26 persoane au murit in urma unei coliziuni intre un minibuz si un TIR pe o autostrada, in statul mexican Tamaulipas, anunta autoritatile locale, relateaza Reuters si AFP. Accidentul a avut loc duminica, pe o autostrada care asigura o legatura intre orasele Hidalgo si Zaragoza, in sudul acestui…