- Momentul in care Cristina Joia, designerul emisiunii ″Visuri la cheie″ a fost lovita de o femeie intr-un magazin din București zilele trecute a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se vede ca imediat dupa atac, agresoarea pleaca din magazin și se face nevazuta. Cel care o ajuta pe victima…

- Procurorii lugojeni au anuntat ca vor continua cercetarile in incidentul petrecut marti pe o strada din Lugoj. Atunci, un politist a fost ranit cu un cutit dupa ce a intrat intr-un conflict cu un angajat al societatii de apa-canal. Procurorii sustin ca aproape este exclusa varianta unui ultraj, insa…

- Un șofer a ramas fara permis de conducere pentru 6 luni, dupa ce s-a aventurat cu BMW-ul intr-o intersecție din capitala și a pus viața in pericol a altor pietoni și șoferi. Barbatul, aflandu-se in stare de ebrietate la volan, a fost surprins cum conducea agresiv in jurul orei 03:00 chiar la intersecția…

- Trei indivizi au patruns intr-un magazin de telecomunicații din Balți și au furat mai multe telefoane mobile. Totul s-a intamplat noaptea trecuta, in jurul orei 01:57. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din interiorul magazinului.

- Un barbat, in varsta de 49 de ani, locuitor din Chișinau a fost reținut dupa ce ar fi furat peste 21 de mii lei dintr-o stație Peco, situata pe șoseaua Balcani din capitala. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din incinta stației de alimentare.

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din capitala, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sec. Rișcani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru furt. Momentul infracțiunii a fost surprins de camerele de supraveghere.

