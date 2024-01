Stiri pe aceeasi tema

- Cinci dintre cei sase ocupanti ai unui avion al Garzii de Coasta japoneze au murit dupa ce aeronava loc s a ciocnit marti cu un avion de pasageri al companiei Japan Airlines la sol pe Aeroportul Haneda din Tokyo, a anuntat ministrul japonez al Transporturilor, Tetsuo Saito, potrivit AFP si DPA, informeaza…

- Un avion al companiei aeriene Japan Airlines s-a ciocnit inainte de aterizarea pe aeroportul Haneda din Tokyo cu o aeronava a Garzii de Coasta. Toate cele 379 de persoane aflate la bordul cursei comerciale au fost salvate la timp, in vreme ce 5 din cei 6 membri ai echipajului celeilalte aeronave sunt,…

