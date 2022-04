Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane, intre care și un copil, au ramas blocate, duminica dupa-amiaza, in telescaunul din Vatra Dornei, potrivit ISU Suceava. Primele informatii au indicat o defectiune tehnica, iar turiștii au fost coborați la sol dupa o ora și jumatate.Telescaunul s-a defectat in jurul orei 14.30 și a fost…

- Un accident grav s-a produs, vineri, in Iași. Doi refugiati din Ucraina au fost loviți de o masina, in timp ce traversau strada. Este vorba despre o femeie de 46 de ani și un copil de 4 ani. Accidentul a avut loc vineri, in zona Petru Poni, pe soseaua Pacurari. Din primele verificari rezulta ca […]…

- Un avion al companiei China Eastern Airlines cu 133 de persoane la bord s-a prabușit, luni, in sud-vestul Chinei, a anunțat televiziunea publica, fara a oferi un bilanț, potrivit Le Figaro. Echipele de salvare acționeaza la locul accidentului. Aparatul Boeing-737 s-a prabușit in apropiere de orașul…

- Un microbuz in care se aflau patru persoane s-a lovit, marți dimineața, de un TIR pe o șosea din județul Suceava. Persoanele aflate in microbuz au fost ranite, doua fiind incarcerate. Potrivit ISU Suceava, coliziunea dintre microbuz și autotren s-a produs in zona localitații Mestecaniș. Persoanele din…

- Trei persoane, intre care un copil, au murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie al Județului (IPJ) Tulcea a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar,…

- Un copil de doar 2 ani a ajuns in coma de gradul IV la un spital din Iași, dupa ce a fost batut cu bestialitate de mama sa de 20 de ani și de concubinul acesteia, de 17 ani. Cei doi au fost reținuți și apoi arestați pentru 30 de zile. Incidentul s-a produs pe […] The post Copil de 2 ani, in coma de…

- Un tanar a murit la volan, iar masina a ajuns pe trotuar si a accidentat o fata de șase care se afla pe strada alaturi de mama sa. Accidentul șocant a avut loc in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara. ”In data de 29 ianuarie 2022, Politia Municipiului Petrosani, a fost sesizata prin intermediul…

- Un copil aflat intr-un carucior a fost impins de viscol spre strada, in Bacau, dupa ce mama l-a lasat pe trotuar ca sa intre intr-o sala de jocuri. Doar intamplarea a facut sa fie evitata o tragedie. Imaginile incredibile au fost filmate luni seara, pe o strada din municipiul Bacau. O femeie și-a lasat…