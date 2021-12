VIDEO - 9 copii s-au nascut de Craciun la Maternitatea din Buzau. Buzoienii au fost mai cumpatati cu mancarea si bautura de sarbatori!

Stiri pe aceeasi tema

- Opt bebeluși au venit pe lume de Craciun in maternitatea Spitalului Județean de Urgența Pitești (SJUP), iar un altul, nascut la domiciliu, a ajuns și el in grija cadrelor medicale, tot in zi de sarbatoare.„La SJUP au fost inregistrate, sambata (25 decembrie 2021, n. red.), 3 nașteri. Cel mai curajos…

- Ramasitele a cel puțin 30 de persoane, printre care femei si copii, au fost descoperite sambata calcinate in mai multe vehicule in Myanmar, potrivit unui responsabil al rebelilor si unei organizatii nonguvernamentale locale, care au acuzat junta militara ca i-a omorat pe acesti oameni.Printre victimele…

- In a doua seara de Craciun, sute de ieseni au hotarat sa petreaca pe patinoar. Vremea a fost potrivita. A nins aproape toata ziua. Patinoarul a fost punctul de atractie in cea de a doua seara de Craciun la Iasi. In jur de 200 de persoane erau la coada in jurul orei 19:00. Tarife: Tarif intrare copii…

- Cei care doresc sa se vaccineze impotriva COVID o pot face chiar și-n zilele de sarbatoare. Centrul SVSU e deschis in fiecare zi. Voluntarii SVSU Bistrița sunt la datorie și in zilele de sarbatoare. Nu doar ca sunt gata sa acționeze in caz de urgențe, dar stau și la ”insemana” celor ce vor sa se imunizeze.…

- Articolul Cel puțin un centru de vaccinare din Buzau va fi deschis de Craciun și Anul Nou se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzoienii care doresc sa se imunizeze impotriva Covid-19 vor putea solicita administrarea serului chiar și in zilele de Craciun, dar și in ultima zi a anului 2021, precum…

- Buzoienii care doresc sa se imunizeze impotriva Covid-19 vor putea solicita administrarea serului chiar si in zilele de Craciun, dar si in ultima zi a anului 2021, precum si pe 1 ianuarie 2022.

- La Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi a fost transferat, astazi, un nou-nascut infectat cu Sars CoV-2. Bebelusul, in varsta de sapte zile, a fost transferat de la Maternitatea „Elena Doamna”. Purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Lavinia Ionescu, a declarat ca mama bebelusului este pozitiva…

- Articolul VIDEO De sarbatori, buzoienii vor admira doar spectacolul luminițelor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzaul va fi impodobit, in luna decembrie, cu mii de luminițe și zeci de figurine colorate. Autoritațile au anunțat deja ca tradiționalele spectacole de Craciun și Anul Nou, din…