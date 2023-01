Stiri pe aceeasi tema

- CAZ SOCIAL… O familie din Muntenii de Jos a ramas, in prag de Craciun, fara acoperis deasupra capului si are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. O lumanare uitata aprinsa de batranul casei a provocat duminica un incendiu de proportii si doar Dumnezeu a facut ca nimeni sa nu fie ranit. „Socrul…

- CAMPIOANA DE TOAMNA… CSM Vaslui a incheiat turul Ligii 4 Vaslui cu victorii pe linie, ultima reușita duminica, in etapa a 11-a, 4-0 cu Sporting Banca. Vasluienii au adunat 30 de puncte in 10 meciuri, iar podiumul este completat de Comstar Vaslui (20 de puncte) și Flacara Muntenii de Sus (18 puncte).…

- INGRAMADEALA… Un magazin ce vinde haine second-hand a fost luat cu asalt de zeci de vasluieni, dornici sa puna mana pe cateva lucruri ale unor branduri renumite, la sfarșitul saptamanii trecute. Astfel, anunțul deschiderii unui nou magazin de profil, in zona autogarii Rotrans, a devenit un motiv de…

- START… Municipiul Vaslui a imbracat haine de sarbatoare, joi seara, odata cu aprinderea iluminatul festiv din centrul orașului. Deși temperaturile sunt foarte scazute, vasluienii au ieșit cu mic cu mare din case pentru a vedea bradul de Craciun, dar și pentru a urmari repertoriul soliștilor care au…

- ULTIMELE PREGATIRI… Bradul de Craciun care va aduce atmosfera de sarbatoare in centrul orașului a ajuns astazi in Piața Civica din municipiul Vaslui. Acesta a fost deja amplasat in fața statuii lui Ștefan cel Mare și urmeaza sa fie impodobit incepand de maine. In acest an, bradul a fost adus la Vaslui…

- POLEMICI… Hușenii de pe strada “Petru Filip” au reclamat public faptul ca drumul pe care locuiesc s-a transformat iarași intr-o mocirla. Imaginile de la fața locului sunt graitoare, generand o mulțime de reacții in acest sens. Un hușean hatru a lasat un comentariu cu bataie spre recenta petrecere locala,…

- VEȘTI… Vasluienii nu vor avea patinoar in aceasta iarna. Primaria Vaslui a luat aceasta decizie din cauza costurilor prea mari cu energia electrica. “In urma analizei factorilor de preț și consum, s-a luat hotararea ca in acest an sa nu se amenajeze patinoar in Parcul Copou. Consumul ar fi fost exagerat…

- Primul targ de adopții pentru cainii fara adapost a inceput, in aceasta dimineața, in parcarea Salii Polivalente. Zeci de iubitori de animale, in special copii dornici sa aiba un partener de joaca, au trecut pragul targului fie și doar pentru a-i vedea și a petrece cateva momente alaturi de ei. Potrivit…