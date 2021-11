Stiri pe aceeasi tema

- CSM a solicitat ministerului Finanțelor alocare a peste 400 mii lei unui judecator, dupa ce ultimul a plecat din sistem. Cu 7 voturi pro și unul impotriva, Consiliul a aprobat demersul vicepreședinta interimara a Judecatoriei Hincești, Corina Albu, referitor la alocarea banilor. Subiectul a starnit…

- Senatorul PNL Alexandru Nazare dezaproba o campanie de vaccinare obligatorie. El a explicat de ce nu a votat pentru aprobarea proiectului privind introducerea certificatului de vaccinare in instituțiile din Romania. Campania de vaccinare trebuie dusa cu argumente, nu cu forța, a spus liberalul. PNL…

- Președintele Klaus Iohannis susține acum o declarație de presa, in ziua in care 574 de romani infectați cu COVID au murit, potrivit anunțului facut de autoritați. https://www.youtube.com/watch?v=kHTt2zf6nnoPrincipalele declarații ale lui Klaus Iohannis:18.863. Nu este un simplu numar. Sunt 18.863 de…

- Limita pentru spectacole in aer liber este de 1.000 de persoane, la o incidenta de peste trei la mie a cazurilor COVID. La Bucuresti s-a depasit aceasta limita, totusi PNL are in plan organizarea in ziua de sambata a unui congres, cu 5.000 de participanti.

- Social-democrații vor depune in Parlament o lege pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze pentru consumatorii casnici. Potrivit proiectului, prețurile se plafoneaza pentru o perioada de 6 luni, iar 50% din scumpiri vor fi suportate de stat. „Avand in vedere creșterea exagerata…

- Deputatul Marius Budai acuza guvernul ca „nu a catadicsit” sa publice normele de aplicare a legii care prevede acordarea de pensii de urmaș in cazurile personalului decedat din cauza COVID, deși a trecut un an de la adoptarea legii in Parlament. „Nepasarea criminala a Guvernului PNL-USR-UDMR!…

- Consiliul Superior al Magistraturii a devenit mosia judecatorului Bogdan Mateescu (foto 1), care a ajuns sa-i ocoleasca cu gratie pe ceilalti membri ai CSM. O dovedeste cazul secretarului general al CSM, judecatorul George Catalin Serban (foto 2), care ocupa nelegal aceasta functie, dupa cum Lumea Justitiei…

- Printre cele patru persoane care au beneficiat de transplant de organe, salvându-le astfel viața, se afla și un alt copil, care a primit o a doua șansa de a trai în urma prelevarii de cord realizate celui decedat. „Prin…