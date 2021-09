Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de 11 septembrie 2001, doua avioane au lovit turnurile World Trade Center din New York. Al treilea a lovit cladirea Pentagonului, iar un al patrulea s-a prabusit pe un camp din Pennsylvania. Președintele Statelor Unite era la vremea respectiva George W. Bush.La ora locala 08.45 (n.r…

- 20 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Biden, Obama si Bush, impreuna la comemorare, Trump merge la un meci de box. La cea de-a 20-a comemorare a atacurilor de la 11 septembrie, presedintele american Joe Biden va vizita cele trei locuri ale tragediei. Se va duce la Ground Zero din Manhattan,…

- 11 septembrie: 20 de ani de la atentatele care au lovit in inima Americii. Aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața in atacurile sinucigașe 11 septembrie: 20 de ani de la atentatele care au lovit in inima Americii. Aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața in atacurile sinucigașe La data de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis o scrisoare Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, cu ocazia comemorarii a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. „Stimate domnule Președinte, Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile…

- Va prezentam in continuare textul mesajului, potrivit Administrației Prezidențiale:„Stimate domnule Președinte,Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor, catre supraviețuitori, salvatori și toți cei ale caror vieți…

- ​Presedintele SUA Joe Biden va vizita sâmbata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc în urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sâmbata Casa Alba. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa…

- Intr-o scrisoare deschisa semnata de membrii familiilor victimelor, salvatorii și supraviețuitorii atacurilor i-au cerut lui Biden sa nu participe la evenimente daca nu da publicitații docuementele solicitate.”Dupa 20 de ani, pur si simplu nu exista niciun motiv - nici invocarea nejustificata a securitatii…

- Bilantul pandemiei de coronavirus in Statele Unite a ajuns joi la 33.507.963 de cazuri confirmate si la 600.941 de decese provocate de COVID-19, potrivit unei statistici independente realizate de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul, publicat la ora locala 20:00 (00:00 GMT…