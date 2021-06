1 Iunie a fost sarbatorita la Camera Deputaților prin Ziua Porților Deschise pentru copii. Micuții care au mers sa vada, marți, aceasta aripa a Palatului Parlamentului au fost intampinați de fanfara Jandarmeriei, dar și de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. “E o institutie importanta a statului si e important ca si copiii sa vada practic […] The post VIDEO. 1 Iunie, la Camera Deputaților. Ludovic Orban: “E important sa vada copiii unde se iau deciziile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .