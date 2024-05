Stiri pe aceeasi tema

- Un senator USR propune ca funcționarii ANAF sa plateasca amenzi ”daca nu respecta termenele și obligațiile care le revin in relația cu contribuabilii”, se arata intr-un comunicat transmis de partid. Inițiativa legislativa a fost depusa de Cristian Bordei, senator USR de Cluj. Spre exemplu, nerespectarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut, joi, ca majorarea salariilor muzeografilor, dar și a altor 2-3 categorii „uitate” se va face prin ordonanța de urgența saptamana viitoare. „Daca vor face greva, sambata noaptea ma gasiți la Antipa, dar eu sunt ferm convins ca vor avea maturitate și vor aștepta pana…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre Ministerul Justitiei care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor provocate…

- Specialiștii au facut calcule și au aflat ce pensie va incasa șefului statului dupa pensionarea din invațamant. Anton Hadar, președinte Alma Mater, spune ca pensia se va ridica la 8.500 de lei, fara indemnizația pe care o va incasa dupa ce iși va incheia mandatul. Klaus Iohannis a adunat 42 de ani de…

- Noul ajutor militar din partea SUA ofera Ucrainei potențialul de a relua inițiativa in lupta impotriva invaziei Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Cred ca acest sprijin va intari cu adevarat forțele armate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski duminica, pentru postul american NBC. Pachetul…

- Legea care interzice staționarea cu motorul pornit in orașe este cu un pas mai aproape de implementare dupa ce a trecut tacit de Senat. Inițiativa legislativa de interzicere a staționarii mașinilor cu motorul pornit in orașe și municipii a fost adoptata in mod tacit de Senat. Comisiile de specialitate…

- Un muncitor a turnat din proprie inițiativa cațiva metri de asfalt din strada Tineretului din Bacau, care nu se afla pe lista de asfaltari din acest an, deoarece sunt programate alte lucrari, relateaza Ziarul de Bacau. Primaria Bacau susține ca inca nu s-a decis ce va face cu peticul de bitum. Pe rețelele…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…