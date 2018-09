Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a invins-o dramatic pe cea a Portugaliei cu scorul de 2-1 (0-0), in meciul disputat in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019, pe stadionul ''A Mata Real'' din Pacos de Ferreira, tricolorii incheind partida in noua jucatori.…

- Romania U21 s-a impus cu 2-1 la Pacos de Ferreira in preliminariile EURO 2019 din Italia, in fața echipei similare a Portugaliei, dupa reușitele lui Cicaldau (52) și Ivan (59), respectiv Carvalho (84). Echipa pregatita de Mirel Radoi, aflat la primul meci pe banca naționalei de tineret, a suferit in…

- Real Madrid a incheiat partidele amicale din aceasta vara cu o victorie impotriva celor de la AS Roma, scor 2-1, in cadrul turneului International Champions Cup. Intr-un alt meci, Chelsea s-a impus cu 5-4 dupa loviturile de departajare in fata lui Olympique Lyon.

- FC Ripensia se intoarce cu bine din prima deplasare a campionatului. Timișorenii s-au vazut egalați in repriza secunda de Dacia Unirea Braila, formație care de abia s-a incropit pentru noul sezon. Mai mult, gazdele puteau prelua conducerea, dar au irosit o lovitura de pedeapsa. Pana la urma elevii lui…

- Naționala sub 20 de ani a Romaniei a pierdut al doilea meci la Europeanul din Slovenia, scor 31-40 in fața Suediei, și a terminat pe ultimul loc in grupa. Reprezentativa sub 20 de ani a Romaniei avea nevoie de cel puțin un egal in ultimul meci din grupa A pentru a se califica in "sferturile" Europeanului…

- Azi, de la ora 13:00, in "Sala Radio" a radiodifuziunii franceze va avea loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului European de handbal feminin. Cele 16 echipe au fost imparțite in patru urne valorice, Romania fiind calificata pentru a 12-a oara la un turneu final continental. Va fi o tragere dirijta,…