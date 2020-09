Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia FC Universitatea Craiova 1948 a învins Ripensia Timisoara, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, în meci restant din etapa a I-a a Ligii II.Golurile au fost marcate de Albu '15, Cristea '21, Ciolacu '38, '62, pentru craioveni, respectiv Tudor '82…

- CS Ocna Mureș, Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos, cele 4 conjudețene ce activeaza in eșalonul terț, au fost repartizate in Seria a IX-a a Ligii a 3-a in ediția 2020 – 2021. Prima etapa programeaza meciurile: Sanatatea Cluj – Unirea Dej, Unirea Alba Iulia – CSO Cugir, Unirea…

- Formația mureșeana s-a impus, sambata, la Brașov, pe stadionul “Tineretului”, cu scorul de 2-0, in fața echipei secunde a clubului Sepsi OSK. Sf.Gheorghe, in primul meci din grupa A a regiunii a 3-a a barajului pentru promovarea in Liga a III-a de fotbal. Golurile au fost marcate de Potor David și Sebastian…

- Formația covasneana s-a impus, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fața Chindei Targoviște, in ultimul meci din cea de-a 9-a etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Golurile au fost marcate de sarbul Goran Karanovic (min.43) și de slovacul Pavol Safranko (min.85). Chindia a evoluat…

- Gruparea din Banie s-a impus, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fața formației FCSB și se menține in fruntea clasamentului Ligii I cu 41 de puncte. Golurile au fost marcate de Alexandru Cicaldau (min.24 –penalty), Dan Nistor (min. 55 – penalty), respectiv Iulian Cristea (min.37).…

- Echipa lui Gheorghe Hagi a surclasat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, pe Academica Clinceni, intr-o partida contand pentru cea de-a 9-a etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Golurile au fost marcate de brazilianul Rivaldinho (min.20 și 74), francezul Damien Dussaut (min.52) și de…

- Cel de-al doilea meci contand pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii I de fotbal a avut loc sambata, 4 iulie, la „Arena Naționala” din București, intre FCSB, in postura de gazda și FC Botosani, rezultat 1-1. Golurile au fost marcate de Florinel Coman (in minutul 13), respectiv Alexandru Tiganașu (in…

- Play-out-ul Ligii I de fotbal continua la mijlocul saptamanii curente cu meciurile rundei a 7-a, marți, 30 iunie, fiind programata partida inaugurala: CSM Politehnica Iasi – AFC Hermannstadt 2-3 (FOTO, cu gazdele in echipament albastru-alb). Sibienii au obținut trei puncte uriașe in tentativa lor de…