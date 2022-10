CSM Bucuresti a caștigat meciul cu echipa ceha DHK Banik Most, scor 40-25, duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana Romaniei a intrat la pauza cu un avantaj de 12 goluri, 25-13. Antrenorul Adrian Vasile a profitat de diferența inregistrata pe tabela de marcaj și a folosit jucatoare tinere. Pentru CSM București au marcat Cristina Neagu 5 goluri, Mihaela Andreea Mihai 4, Emilie Hegh Arntzen 4, Grace Zaadi Deuna 4, Crina Pintea 4, Kalidiatou Niakate 3, Andrea Klikovac 3, Elizabeth Omoregie 3, Ema Alivodic (Ramusovic) 3, Malin Larsen…