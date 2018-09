Victorie înainte de mutarea la…. Strejnic “Satelitul” Astrei si-a trecut in cont prima victorie din acest sezon, dupa remiza cu CSU 2 Craiova venind acum o victorie, scor 2-1 in deplasarea de la Rosiori! Primul succes al antrenorului Adrian Senin s-a conturat in urma unei prestatii bune a jucatorilor tineri, Astra 2 nefiind beneficiara, de aceasta data, a “ajutoarelor” de la echipa de prim esalon, in primul unsprezece fiind 3 jucatori nascuti in anul 2000 (toti cei trei mijlocasi!) si nu mai putin de 5 fotbalisti “generatia 1999. De altfel, doi dintre acesti jucatori au fost si protagonistii meciului, Dragos Gheorghe reusind un gol, o… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a disputat astazi primul meci oficial din sezonul 2018-2019. Oltencele au invins, pe teren propriu, cu scorul de 30-22 (14-8), formatia Dunarea Braila, in prima etapa din Liga Florilor. Pentru SCM au marcat: Zamfir ...

- Sambata, in jurul orei 23, un barbat de 43 de ani, din Baile Herculane, care conducea un Audi, pe DN6, in localitatea Racari, din direcția Craiova -Filiași a intrat cu mașina intr-un cap de pod, in urma coliziunii rezultand decesul ...

- Marian Dima Liga a III-a se pune astazi in miscare si in judetul nostru, pe stadionul „Astra”, din cartierul „9 Mai”, unul care va astepta echipele cu o suprafata de joc impecabila (gazonul fiind refacut in aceasta vara), de la orele 18,00, fiind programat unul dintre meciurile interesante ale rundei…

- Marti, 28 august 2018 si miercuri, 29 august 2018, cu incepere de la ora 17:30, va avea loc faza a treia a etapei nationale a Cupei Romaniei, in care va intra in intrecere si divizionara secunda ploiesteana Petrolul. In conformitate cu formatul aprobat in sedinta Comitetului de Urgenta din 17 iulie…

- Cupa Romaniei 2018-2019, turul III. Cu cine joaca Petrolul, Farul sau U Cluj. Marti, 28 august 2018 si miercuri, 29 august 2018, cu incepere de la ora 17:30, va avea loc faza a treia a etapei nationale a Cupei Romaniei. CSM Bucovina Radauti – ACS Foresta Suceava CSO Viitorul Liteni – CS Stiinta Miroslava…

- O soferita a fost ranita in urma cu putin timp intr-un accident petrecut la Isalnita. Un barbat, de 40 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism din directia Craiova spre Filiasi, a incercat sa intoarca intr-o zona cu marcaj ...

- Rapid București – Viitorul Domnești, turul 1 din Cupa Romaniei 2018-2019 (miercuri, ora 17:30, Digi Sport 1). Partida se disputa in Giulești. Tribunele sunt goale, doar cateva zeci de suporteri sunt la meci. Meteorologii au emis cod galben de furtuna in București, pana la ora 18.00. Rapid București…

- Municipiul Oradea a atras in 2017 nu mai puțin de 86% din fondurile europene primite de municipiile reședința de județ din Romania. Potrivit unui studiu realizat analizeeconomice.ro, care are la baza datele furnizate de Directia pentru Politici Fiscale si Bugetare Locale, Oradea a primit…