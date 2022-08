Stiri pe aceeasi tema

- Wuhan Three Towns, formație unde evolueaza Nicolae Stanciu (29 de ani), a caștigat cu 5-1 meciul jucat pe teren propriu impotriva lui Beijing Guoan. Internaționalul roman a oferit o pasa decisiva. Wuhan Three Towns domina intr-o maniera autoritara prima liga din China. A ajuns la 11 victorii și o remiza…

- Politehnica Iasi a efectuat ieri primul antrenament al saptamanii in care va debuta in editia 2022-2023 a Ligii a II-a de fotbal. Primul meci oficial pentru Poli va avea loc sambata, la Galati, in compania echipei locale Otelul. Disputa cu echipa nou-promovata in esalonul doi va incepe la ora 11:30.…

- Recolta Gheorghe Doja a bifat al doilea meci amical din cadrul actualei perioade de pregatire. Pentru ca s-a dovedit o tactica utila in iarna, conducerea a ales sa apeleze tot la adversari din zona, ba chiar și la echipe de juniori. Așa s-a intamplat sambata, 23 iulie 2022, cand echipa antrenata de…

- Poli a invins cu 4-0 TSKA 1948 Sofia, echipa din prima liga bulgara n concurenta pe mai multe posturi este o alta veste buna n singurul post ramas descoperit este cel de portar Sefii Politehnicii Iasi au luat o gura de oxigen dupa modul in care echipa s-a comportat in meciurile amicale disputate…

- Politehnica Iași, echipa atrenata de Claudiu Niculescu, a caștigat cu ȚSKA Sofia intr-un meci amical, cu scorul de 4-0. Divizionara secunda se afla in cantonament in Bulgaria, acolo unde se pregatește pentru noul sezon de Liga 2, caand spera sa atace promovarea. Poli Iași - ȚSKA Sofia 4-0 La pauza meciului…

- Politehnica Iasi a disputat duminica seara primul meci amical programat in perioada cantonamentului pe care-l efectueaza in aceasta perioada in Bulgaria. Formatia antrenata de Claudiu Niculescu s-a confruntat cu Makedonija GP Skopje (Macedonia de Nord). Rezultatul final a fost 1-1. Pentru ieseni a inscris…

- Chindia Targoviște – Concordia Chiajna 1-0 (4-1 d.l.d) Stadion: Ilie Oana (Ploiești) A marcat: Nasser Chamed (min. 90+2) Chindia Targoviște: Cabuz – Corbu, Dinu, Iacob, Capușa – Popadiuc, Passaglia, Dulca, Șerban – Florea, Chamed Antrenor: Emil Sandoi Concordia Chiajna: Aldescu – Taub, Marc, Palmeș,…