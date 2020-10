Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 3 octombrie, Ripensia UVT joaca pe teren propriu, in etapa a șasea din Liga 2, contra celor de la Gloria Buzau. Inaintea meciului programat pe arena ”Electrica”, de la ora 11:00, formația banateana este situata abia pe locul 20, cu 3 puncte scoase in patru partide. Oaspetii sunt pe locul 12,…

- Ripensia Timisoara are parte maine de un nou adversar cel putin complicat – Gloria Buzau, grupare care a aratat ca poate bate pe oricine din Liga 2. Antrenorul Cosmin Petruescu spera totusi la un rezultat pozitiv desi ros-galbenii se confrunta in continuare cu probleme de lot. Mai mult, a aparut si…

- „Ripi” are pana acum un bilant destul de bun in testele verii. Singura formatie care i-a invins pe ros-galbeni, divizionara C Soimii Lipova, a fost invinsa astazi de Ripensia in „returul” de la Sannicolau Mic. Timisorenii s-au impus cu 4-1 iar doua dintre reusitele oaspetilor i-au apartinut sarbului…

- Ripensia a disputat la orele amiezii al treilea meci de verificare al verii. De aceasta data adversarul a fost mai modest iar ros-galbenii s-au impus cu 3-2 dupa ce au condus-o cu 3-0 pe divizionara D CSU Universitatea de Vest. In alta ordine de idei, elevii lui Cosmin Petruescu au iesit cu totii din…

- Dupa un 2-2 destul de incurajator cu Universitatea Craiova, Ripensia a jucat al doilea meci pe timp de pandemie cu singura divizionara C aradeana care și-a facut testele Covid-19, Șoimii Lipova. Jocul s-a disputat pe arena Electrica și a avut un rezultat neașteptat. Ripi a jucat o prima repriza slaba…

- Vineri, 24 iulie, Ripensia și-a incheiat cantonamentul de la Buziaș. Cu aceasta ocazie, antrenorul principal Cosmin Petruescu a vorbit pe tema respectivului stagiu, a situației transferurilor și a ambițiilor Ripensiei UVT in sezonul 2020/21 pentru site-ul clubului. „Consider ca a fost un stagiu de pregatire…

- Fara adversar pentru teste in stagiul de la Buzias, Ripensia a disputat in aceasta dimineata al doilea joc „in familie”. Cele doua echipe folosite au fost diferite fata de jocul din weekend si s-a incheiat cu victoria jucatorilor cu culoarea galben in echipament dupa golul de 3-2 marcat de Cosmin Sarbu…

- Veste buna pentru trupa de la Padurea Verde. Cei de la Ripensia au efectuat luni testarea PCR pentru depistarea COVID-19 si niciun membru al staff-ului sau al lotului nu a iesit pozitiv. Astfel, deja de ieri, timisorenii s-au putut pregati fara anumite restrictii. De asemenea jucatorii pregatiti de…