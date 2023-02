Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Neftci Baku, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Sabail, intr-un meci din etapa a 23-a a campionatului Azerbaidjanului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CS Mioveni și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 26 din SuperLiga. Marko Dugandzic (28 de ani) a ratat penalty-ul din minutul 86, la repetare, dar a fost iertat de galeria giuleștenilor. Momentul crucial al meciului de la Mioveni a avut loc in minutul 84. Rapid a obținut o lovitura de la…

- Jucatorul roman Razvan Marin a dat un gol si un assist in partida din etapa a 20-a, dintre Empoli si Torino, incheiata la egalitate, scor 2-2. Razvan Marin a fost integralist la Empoli si a dat pasa de gol pentru Sebastiano Luperto, care a deschis scorul in minutul 37. In repriza secunda, in minutul…

- Echipa antrenata de Mirel Radoi, Al Ta’ee, a pierdut meciul cu Al Shabab, scor 1-2, la debutul tehnicianului roman. Al Ta’ee a deschis scorul in minutul 9, prin Amir Sayoud. Oaspetii au egalat prin brazilianul Carlos, in minutul 18. In minutul 38 acelasi Carlos a inscris golul victoriei din pasa internationalului…

- Neftchi Baku, echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf (47 de ani), a pierdut cu Sabah Baku, scor 0-2, in etapa #19 din campionatul Azerbaidjanului. A fost primul meci din acest an pentru Neftchi, ocupanta locului 3 in Azerbaidjan. Sabah, locul doi, s-a distanțat de echipa lui Reghecampf la 8 puncte,…

- Cristian Manea (25 de ani) a transformat un penalty dictat cu ajutorul VAR-ului in minutul 59 al derby-ului Farul - CFR Cluj, la scorul de 1-0 in favoarea campioanei. CFR Cluj a inceput in forța repriza secunda de la Ovidiu și a deschis scorul in minutul 49, cand Emal Krasniqi a finalizat o acțiune…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus, scor 4-3, in fața formației CSM Satu Mare (Liga 3), in primul amical din 2023. Partida de verificare a avut loc ieri, de la ora 12, pe Iclod Arena. Uniristul Andrei POP a deschis scorul, in minutul 17, cu o execuție din interiorul careului mare (primul sau gol…

- Selectionata de fotbal juniori U16 a Romaniei a castigat, cu scorul de 4-1 (0-0) si cel de-al doilea meci amical din cadrul etagiului de pregatire din Macedonia de Nord, sustinut in compania reprezentativei similare a tarii gazda. Romania a deschis scorul in minutul 50 prin Vlad Oarga, Albert Doicaru,…