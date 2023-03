Stiri pe aceeasi tema

- Echipa noastra de baschet masculin, a castigat si a treia partida de pe teren propriu din faza a doua a LNBM: CSM Tg Mures – CSM 2007 Focsani 97-75 (24-18, 28-19, 20-20, 25-18) Marcatorii nostrii: Mathis 19 (4×3), Gajovic 14 (2×3), Santa 13 + 11 rec, Martinic 13 (3×6), Solopa 13, Lowrance 10 (2×3),…

- CSM Targu Mureș a invins vineri, 10 martie, pe teren propriu, cu scorul de 99-82 (21-22, 29-20, 26-19, 23-21), formația Steaua București, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a a play-outului Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet. Pentru formația gazda, pregatita de George Trif, au punctat:…

- CSM Targu Mures – Steaua Bucuresti 99-82 (21-22, 29-20, 26-19, 23-21) Marcatorii echipei noastre: Mathis 24 (7×3), Gajovic 20 (4×3) + 13 rec!, Santa 20 + 8 rec, Martinic 19 (1×3) + 11 ass!, Person 10 (2×3), Boloni 3 (1×3), Engi Rosenfeld 3 (1×3). A mai jucat: Solopa, Borsa, Solyom. Fara Lowrance – accidentat…

- LNBM, et. 21 CSM Targu Mures – CSM Galati 94-92 (20-16, 31-24, 21-25, 22-27) Marcatorii nostri: Martinic 23 (4×3) + 7 ass, Mathis 22 (4×3), Santa 21 + 9 rec(8 off. rec) + 6 ass(!), Gajovic 10 (1×3), Lowrance 7 (1×3), Boloni 5 (1×3), Person 4 + 9 rec, Solopa 1, Solyom 1 a mai jucat Borsa Am inceput in…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U-Banca Transilvania Cluj, a invins vineri, 27 ianuarie, pe teren propriu, formația CSM Targu Mureș, cu scorul de 94-73 (22-23, 32-12, 15-21, 25-17), in etapa a 16-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet. Pentru clujeni au punctat: Stipanovic 18, Simoes…

- CSM Targu Mureș a invins, miercuri seara, 18 ianuarie 2023, cu scorul de 94-65 (22-15, 34-12, 15-20, 23-18), pe teren propriu, formația CSM VSKC Miercurea Ciuc, intr-un meci contand pentru etapa a 15-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet. La finalul celor 40 de minute de joc, cei mai buni…

- CSM Targu Mureș a invins duminica, 8 ianuarie 2023, formația CSM Targu Jiu, intr-un meci contand pentru etapa a 12-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet, disputat in Sala Sporturilor din Targu Mureș. La finalul celor patru sferturi, echipa pregatita de George Trif și Vlad Pora a parasit…

- CSM Targu Mureș a fost invinsa acasa vineri, 30 decembrie 2022, de campioana en titre a Romaniei la baschet masculin, U-BT Cluj Napoca, cu scorul de 79-89 (24-21, 23-20, 19-23, 13-25), in etapa a 11-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet. „Nu pot sa le reproșez nimic jucatorilor noștri,…