Stiri pe aceeasi tema

- Gaziantep, cu Marius Șumudica pe banca tehnica, s-a impus cu scorul de 2-0 in confruntarea cu Istanbulspor, in etapa a șasea a SuperLigii Turciei. A fost prima victorie dupa revenirea antrenorului de 52 de ani la gruparea pe care a mai pregatit-o intre anii 2019 și 2021. Primul gol a fost inscris cu…

- Atacantul roman Denis Dragus a marcat un gol in victoria obtinuta vineri de Gaziantep FK, echipa lui Marius Sumudica, in meciul de pe teren propriu cu Istanbulspor, scor 2-0, potrivit news.ro.Denis Dragus a deschis scorul in minutul 74, din pasa lui Lazar Markovic – jucator intrat in minutul 73.…

- Marius Șumudica, 52 de ani, e in negocieri cu Gaziantep, insa nu e iminenta semnarea contractului, pentru ca mai sunt condiții de indeplinit in discuțiile lui cu clubul. Dezastrul de la inceputul acestui an a afectat orașul aflat aproape de granița cu Siria și a lasat clubul fara bani. Gaziantepspor…

- Rapidul a facut instrucție cu Dinamo in etapa a 8-a a SuperLigii Romaniei (4-0), iar Marius Șumudica a ramas impresionat de jocul giuleștenilor. Tehnicianul roman l-a remarcat pe Albion Rrahmani, jucatorul care a marcat o dubla.

- Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu Brașov, ieri am avut o intalnire de lucru in orașul #Victoria, cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ECOSISTEMUL VICTORIA.Am discutat despre modul in care le putem oferi asistența in intocmirea documentației pentru a incheia un nou contract de…

- Meciul dintre FCSB și CFR Cluj s-a disputat duminica seara, pe Stadionul Steaua, in cadrul etapei a patra din Superliga și s-a incheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 1-0, dupa golul marcat de catre Andrea Compagno, din penalty, in minutul 67.Pentru aceasta partida, prețurile biletelor au fost cuprinse…

- Marius Șumudica (52 de ani) a analizat infrangerea Farului cu Sheriff, 0-3, care a eliminat-o pe campioana Romaniei din preliminariile Ligii Campionilor. Șumudica, antrenor liber de contract in prezent, considera ca Farul are fotbaliști net superiori celor de la Sheriff și ca victoria de astazi se…

- Lotul feminin de tenis de masa al Romaniei a cucerit medaliile de aur la Jocurile Europene 2023 de la Cracovia Malopolska, iar Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au vorbit despre victoria obținuta in fața Germaniei, scor 3-2.