- Denis Draguș, 24 de ani, imprumutat de Gaziantep de la Standard Liege, a egalat (1-1) in minutul 15 al meciului din deplasare cu Istanbulspor. O acțiune frumoasa, dribling in colțul careului mare și șut in diagonala, la colțul lung, in plasa laterala. Fericit, atacantul a sprintat și l-a imbrațișat…

- Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica, a fost eliminata din Cupa Turciei de Fenerbahce in faza optimilor, scor 0-2. Florin Nița (36 de ani), Deian Sorescu (26 de ani), Alexandru Maxim (33 de ani) și Denis Draguș (24 de ani) au evoluat in aceasta partida. Maxim a ratat o lovitura de la 11 metri…

- Gaziantep, echipa din Turcia antrenata de Marius Șumudica (52 de ani), a remizat cu Kayserispor, scor 1-1, in etapa 24 din campionat. Florin Nița (36 de ani), Deian Sorescu (26 de ani), Alexandru Maxim (33 de ani) și Denis Draguș (24 de ani) au jucat tot meciul pentru gazde. Maxim a vazut un cartonaș…

- Gaziantep a intrat intr-o criza din care nu mai poate ieși. Formația antrenata de Marius Șumudica a remizat cu Kayserispor, scor 1-1 și a ajuns la 7 etape consecutive fara succes in Superliga Turciei.

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica, a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Kayserispor, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Turciei.Oaspetii au deschis scorul in minutul 11, prin Ozbek. Pentru Gaziantep a inscris tot un jucator de la Kayseri, Sazdagi,…

- Marius Șumudica i-a titularizat pe toți cei patru romani la Gaziantep, dar nu a reușit decat un egal la Sivas (2-2), a patra partida consecutiva fara victorie in campionatul turc. Denis Draguș a inscris din pasa lui Alexandru Maxim, ultimul fiind eliminat in minutul 81. La debut, Deian Sorescu a fost…

- Marius Șumudica (52 de ani) a frant seria neagra de patru meciuri fara succes in Super Lig și a invins pe Fatik Karagumruk in deplasare (3-0). Denis Draguș a fost printre cei mai buni jucatori de la Gaziantep, cu un gol și un assist. Florin Nița a inchis poarta, iar Alexandru Maxim, intrat in minutul…

- Presa din Turcia anunța ca Gaziantep, formația antrenata de Marius Șumudica (52 de ani), ia in calcul sa-l transfere definitiv pe Denis Draguș (24 de ani) la finalul acestui sezon. Atacantul crescut in Academia „Gheorghe Hagi” a ajuns in aceasta toamna la Gaziantep. El a fost imprumutat de la formația…