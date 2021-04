Victor Socaciu, în stare gravă! S-ar fi infectat cu COVID-19 la propriul festival, ”Om Bun” Popularul solist folk Victor Socaciu se afla internat, in stare grava, din cauza noului coronavirus. Artistul a luat virusul la propriul festival, ediția jubiliara a spectacolului de tradiție, ”Om Bun”. Gala Folk ”Om Bun”, cea mai veche manifestare muzicala dedicata genului, edițția cu numarul 30 a festivalului a avut loc intre 29-31 martie in sala amfiteatru a Primariei Breaza și a intrunit zeci de artiști. Dupa respectiva manifestare, alți trei artiști au aflat ca sunt infectați. Din nefericire, starea de sanatate a veteranul artist, in varsta de 68 ani, nu este una buna, acesta avand plamanii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Popularul solist folk Victor Socaciu se afla internat, in stare grava, din cauza noului coronavirus. Artistul a luat virusul la propriul festival, ediția jubiliara a spectacolului de tradiție, ”Om Bun”. Gala Folk ”Om Bun”, cea mai veche manifestare muzicala dedicata genului, edițția cu numarul 30 a…

- In perioada 29 – 31 martie 2021 va avea loc cea de-a 30-a ediție a Festivalului „Om Bun”, evenimentul din acest an fiind transmis online. Festivalul se va desfașura in sala amfiteatru a Primariei Breaza, iar artiștii care vor urca pe scena in cele trei zile de spectacol sunt Mircea Vintila, Alexandru…

- Mircea Vintila„Am cantat la toate editiile de la festival, nici nu se putea altfel, nu se putea sa lipsesc, pentru ca dragostea era asa de mare pentru acest festival ca nu aveai cum sa lipsesti. Veneai si singur, si alaturi de Florian Pittis, si alaturi de colegii mei cu care apoi am cantat in trupa…

- N. D. Aflata la ediție jubiliara, a 30-a, Festivalul național de muzica folk ”Om bun” va avea loc in Prahova, la Breaza. Festivalul se va desfașura in sala amfiteatru a Primariei Breaza, in perioada 29 – 31 martie, manifestarea urmand sa reuneasca in cele trei seri nume sonore din muzica folk romaneasca.…

