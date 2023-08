Victor Ponta, tot mai departe de PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, la emisiunea de la Realitatea, Ionela Arcanu m-a solicitat sa explic culisele intalnirii Marcel Ciolacu – Victor Ponta de la Tulcea. Ce s-ar pune la cale și ce s-a discutat acolo. Eu nu am vorbit cu niciunul dintre cei doi, deși puteam destul de ușor. Dar nu am facut-o pentru ca orice convorbire…

- Consultantul politic Miron Mitrea a fost intrebat și despre faptul ca intalnirea dintre Marcel Ciolacu și Victor Ponta ar fi fost intermediata de Marian Neacșu, potrivit surselor Realitatea PLUS.„Nu știu ce vrea sa faca Marian Neacșu. A fost la Pro Romania o vreme, are o relație cu Victor Ponta. Și…

- Consultantul politic Miron Mitrea a fost intrebat și despre faptul ca intalnirea dintre Marcel Ciolacu și Victor Ponta ar fi fost intermediata de Marian Neacșu, potrivit surselor Realitatea PLUS.„Nu știu ce vrea sa faca Marian Neacșu. A fost la Pro Romania o vreme, are o relație cu Victor Ponta. Și…

- Marian Neacșu, politicianul care i-a cerut lui Liviu Dragnea sa faca un pas in spate, „trage sforile” pentru revenirea lui Victor Ponta in PSD. Cei doi au fost vazuți stand la masa, alaturi de premierul Marcel Ciolacu, la Tulcea. Vicepremierul Marian Neacșu, care a fost exclus din PSD, dupa incidentul…

- Intr-un moment de pauza, s-au așezat la o terasa, unde au petrecut minute bune. Asta dupa ce s-au salutat cand s-au vazut in mulțime.Liderul Pro Romania a spus ca el a fost invitat de președintele Consiliului Județean Tulcea la acest proiect important, realizat din fonduri europene.Intalnirea dintre…

- Un puternic incendiu a izbunit, vineri seara, la o hala din municipiul Cluj-Ncapo, iar focul s-a extins la acoperisurile a trei case. La fata locului intervin toate detasamentele ISU Cluj, fiind transmis mesaj RO-Alert din cauza degajarilor mari de fum.”A fost anuntat un incendiu de hala pe strada…

- Vicepremierul Marian Neacșu, unul dintre cei mai discreți membri ai Guvernului, se poate lauda cu venituri anuale de circa 100.000 euro din mai multe sinecuri publice, chiar daca nu are expertiza necesara pentru funcțiile pe care le ocupa de ceva vreme. An de an, Neacșu a reușit sa aiba asigurate venituri…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, face un joc care arunca in aer coaliția de guvernare. Ponta arata faptul ca Ciolacu le-a facut oferta celor de la UDMR cu doua ministere coordonate de PNL: Energia și Fondurile Europene.”Daca sunteti atenta la ce a propus…