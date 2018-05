Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta negociaza intens cu parlamentari PSD care ar fi pe locuri neeligibile dupa caderea partidului in sondaje și intenționeaza sa-și faca grup parlamentar la Camera Deputaților chiar in cursul acestei saptamani daca va reuși sa ajunga la zece, numarul minim necesar pentru a-i cere lui Liviu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, joi, dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca a facut plangere penala impotriva Vioricai Dancila si a lui Liviu Dragnea, ca este un atac "penibil" si similar cu cel din 2015, cand Iohannis a cerut demisia premierului de la acea vreme, Victor Ponta.

- Premierul Viorica Dancila sustine ca se simte amenintata de presedintele Klaus Iohannis si ca ii este teama de o eventuala plangere penala. De altfel, si Liviu Dragnea a vorbit despre “amenintarea explicita in stil mafiot” a sefului statului, amintind de episodul in care i-a cerut demisia lui Victor…

- Razboi deschis intre Liviu Dragnea si Klaus Iohannis. Presedintele PSD a lansat, luni, cel mai dur atac la seful statului. ”Amenințarea explicita a presedintelui e facuta intr-un stil mafiot. Epoca Iohannis este mai rea decat epoca Basescu!”, a declarat Dragnea. Liderul PSD nu a vrut sa explice care…

- Sociologul Mirel Palada publica datele unui sondaj SOCIOPOL in care se arata ca PSD a scazut spre 40%, in timp ce PNL a ajuns la 30%. Marea surpriza este Pro Romania a lui Victor Ponta, care a intrat in masuratori cu 3%. Citește și: CCR a DECIS: cand se judeca soarta Laurei Codruța Kovesi,…

- Traian Basescu a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca partidul sau, PMP, va vota o moțiune de cenzura impotriva premierului Viorica Dancila. Anunțul lui Basescu vine dupa ce Victor Ponta a fost primul care a spus ca el și colegii sai din Pro Romania vor vota o moțiune de cenzura. Ulterior, PNL…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat joi, dupa audierea lui Florian Coldea, ca Victor Ponta, Liviu Dragnea si alte persoane din conducerea Guvernului erau beneficiari legali ai SRI si nu puteau intra in categoria de voluntari. Citește…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…