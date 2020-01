Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca sunt șanse reale sa ajungem la alegeri anticipate, dar cum procedura este extrem de complicata, iar Guvernul va avea doar atribuții limitate, atunci se va ajunge la aproape 6 luni de blocaj in Romania. Ponta susține ca experiența de fost premier ii spune…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca premierul Ludovic Orban trebuie sa vina cu Legea bugetului in Parlament pentru a fi dezbatuta. Ponta arata ca banii taiați de Guvern de la Sanatate și Educație pot fi trecuți in buget prin amendamente ale parlamentarilor.Citește și: Guvernul taie…

- Liderul Pro Romania reacționeaza virulent la anunțul ca un apropiat al lui Traian Basescu, vicepreședintele PMP și liderul filialei PMP Alba, Clement Negruț, a devenit secretar de stat in cadrul Cancelariei Primului Ministru.„Iata de ce NU am votat Guvernul PNL - Orban / i-am explicat lui…

- Viorica Dancila l-a acuzat joi pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, care a vorbit despre o contabilitate dubla la buget, ca încearca sa justifice o viitoare politica de austeritate invocând „greaua moștenire”.Liberalii „vin cu o politica de austeritate și…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, considera ca urmatoarea mutare a lui Klaus Iohannis și a celor din jurul lui este sa forțeze bariera unui procent de 50%, in primul tur la prezidențiale. Turul II va avea loc, dar Turcescu considera ca va fi o lovitura politica de mari proporții.Citește și: Mihai…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica seara la Digi24 ca a zis de la bun inceput ca da jos guvernul incompetent Viorica Dancila dar nu voteaza un guvern Ludovic Orban și ca acum devine „inamicul public nr.1” pentru ca se ține de cuvant.„De fiecare data am spus ca votez sa…

- ”Daca vor cei la PNL sa faca razboi cu noi, il facem și pe asta” a spus Victor Ponta, la Romania TV. Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a intervenit și i-a facut o propunere lui Victor Ponta: ”E o propunere personala: eu zic ca dupa alegerile prezidențiale trebuie formata o majoritate…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, il ironizeaza pe liderul USR, Dan Barna, cel care, ieri, condiționa votul pentru un guvern PNL de adoptarea unor proiecte legislative in Parlament, in timp ce in urma negocierilor de astazi, dupa ce proiectele nici macar nu au intrat pe ordinea de zi, ”viteazul…