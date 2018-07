Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, reacționeaza dupa ce Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii a fost declarata neconstitutionala, spunand ca CCR a oprit pentru moment cel puțin cel mai mare jaf din avuția Romaniei.„Curtea Constitutionala a oprit ( pentru moment…

- Curtea Constitutionala a admis toate sesizarile formulate de Opozitie si presedintele Klaus Iohannis cu privire la Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare de Investitii, motivand ca un astfel de Fond trebuie infiintat prin hotarare de guvern, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.

- Proiectul privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiii este neconstituțional, a decis CCR, miercuri. Curtea Constitutionala a admis, astfel, sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, de PNL si USR si de catre PMP la legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarile privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), declarand legea neconstitutionala, potrivit unor surse din cadrul CCR. Potrivit CCR, legea incalca separatia puterilor in stat. Presedintele Klaus Iohannis…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis, a PNL si a USR si PMP la legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI). Presedintele Klaus Iohannis sustine in sesizarea sa ca legea incalca mai multe articole din Constitutie…

- Klaus Iohannis ataca la Curtea Constituționala legea de inființare a Fondului Suveran de Investiții. Șeful statului argumenteaza ca chiar modul prin care coaliția aflata la guvernare a decis sa inființeze FSDI nu este constituțional și asta pentru ca Fondul trebuia creat prin decizie a unei autoritați…

- Iohannis a atacat la CCR legea privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Șeful statului spune ca este neconstituționala in ansamblul sau, și ca incalca prevederile mai multor articole din Constituție. In plus, spune el, este neclara, lipsita de previzibilitate și risca sa puna…

- Fostul premier Victor Ponta afirma, intr-o postare pe Facebook, ca formațiunea Pro Romania va propune mai multe mitinguri dupa ce Parlamentul a adoptat, saptamana trecuta, legea de inființare a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, previzand ca trebuie oprit un furt de „peste 10 miliarde…