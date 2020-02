Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca situația politica de acum seamana cu cea din 2012. Atunci, USL-ul format din PNL și PSD au nimicit PDL-ul lui Traian Basescu atat la alegerile locale, cat și la parlamentare. Ponta considera ca in aceasta situație se regasesc azi PNL și USR, care iși…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat miercuri ca nu intra "sub nicio forma" in politica si ca nu este interesat sa fie premier. "Stiti bine raspunsul meu in acest sens. Nu intru in politica sub nicio forma. Nu am discutat cu nimeni ca sa fiu eu prim-ministru.…

- Victor Ponta da o noua lovitura politica in Timiș. Dupa ce, sambata, acesta a anunțat ca medicul Marius Craina, un vechi membru al PSD Timiș, va fi candidatul PRO Romania la Primaria Timișoara, Victor Ponta da o noua lovitura de proporții. Fratele deputatului PSD Alfred Simonis, șef al PSD Timiș…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a pledat miercuri pentru un pact in sanatate, astfel incat acest domeniu sa nu mai fie introdus in lupta politica. El susține ca unul dintre cei care au introdus acest domeniu in batalia politica a fost liderul Pro Romania, Victor Ponta, cel despre care spune…

- Fostul premier și lider PSD, Viorica Dancila, a scris, pe Facebook, ca 2020 va fi anul dispariției politice a lui Victor Ponta și al PRO Romania, adaugand ca Ponta „nu pacalește pe nimeni”, intrucat se știe „cat de mult iubește PSD”, astfel incat s-a aliat cu Klaus Iohannis și Ludovic Orban pentru…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a vorbit, joi seara, la TVR, la emisiunea Romania9, despre ultimele evenimente intamplate pe scene politica și despre ce vor face parlamentarii sai la o eventuala moțiune de cenzura."Eu intai m-am uitat sa vad ce vor sa faca de fapt și ce scrie in proiectul…

- Ziarul Unirea Perioada de transferuri și in politica. PNL „semneaza” cu cinci deputați „ramași liberi de contract” de la „rivala” ProRomania Perioada de transferuri și in politica. PNL „semneaza” cu cinci deputați „ramași liberi de contract” de la „rivala” ProRomania Liberalii au decis luni, in ședința…

- Organizatia Pro Romania Braila a demisionat in bloc din partid, sambata, in urma unei sedinte in care sefii si membrii din organizatia judeteana si cea municipala au decis sa isi ia „ramas-bun de la politica pumnului in gura, dusa in ultima perioada de Victor Ponta (Dragnea 2)”. „In urma consultarilor…